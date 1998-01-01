قائمة سوداء بـ"كارهو غزة" : بالصوت والصورة والوثائق ..من زمن عرفات حتى الان

رام الله سما تنشر وكالة "سما" خلال الايام القادمة تقرير هاما اعدته مجموعة شبابية فلسطينية من الضفة وغزة تحت اسم "كارهو غزة".

ويشبه التقرير ما يعرف باسم " القائمة السوداء" وهي توثق بالصوت والصورة والوثائق والشهادات تفوهات ورؤى لشخصيات وسفراء ومعتمدين ورجال اعمال فلسطينيين في مناطق السلطة ودول مختلفة عبروا من خلالها عن كرههم الشديد لغزة وشماتتهم باهلها عبر عنصرية قاتلة حتى في زمن الرئيس الراحل عرفات وليس فقط بعد سيطرة حماس بالقوة على القطاع.

وتجري الان وكالة "سما" عملية تحقق من التسجيلات والوثائق التي وردت اليها ولن تنشر شيئا قبل التحقق منه بصورة قاطعة حفاظا على المهنية والموضوعية .