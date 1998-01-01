الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
الحدث المصري
أخبار الخليج
منوعات
إقتصاد
اتصل بنا
الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
الحدث المصري
أخبار الخليج
منوعات
إقتصاد
اتصل بنا
ادخل كلمة البحث
مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري
نتنياهو يزعم : الفلسطينيون لا يريدون السلام
أردوغان: كان على ترامب أن يتصل بي قبل اتخاذه قرارا بشأن القدس
شركة "فيوجن" : استطعنا ربط 1400 موظف عبر شبكة "واي فاي" لانجاز التعداد الالكتروني بغزة
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة يشيد بمصلحة مياه بلديات الساحل.
فيديو: السعودية تفرج عن وزير ومسؤول سابق من الريتز كارلتون
أربع منظمات حقوقية فلسطينية تشكو اسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية
جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضيتي تهديد وتشهير عبر "فيسبوك"
الغندور: صبر موظفي القطاع العام في قطاع غزة بدء ينفذ بسبب المماطلة
عساف يخاطب مؤسسات عربية ودولية حول اعتداءات الاحتلال على الصحفيين
الرئيسية
وثائق وتقارير
خبر :
مواقع عبرية:
الأربعاء 22 يوليو 2015 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواقع عبرية:
الأكثر قراءة اليوم
السرُّ وراء عدم تصويت كندا ضدَّ قرار ترامب حول القدس في الأمم المتحدة
إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟
الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب
صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام
فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو
الحوثيون : التحالف قصف تجمعا لدعم الفلسطينيين ضد قرار ترامب
واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!
الأخبار الرئيسية
مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري
تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا
الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017
استشهاد سامي الدحدوح متاثراً بجراحه التي اصيب بها قبل ايام شرق غزة
وزير الإسكان الإسرائيلي يروج لخطة بناء استيطانية كبيرة في "القدس الكبرى"
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سما الإخبارية © 1998 - 2017