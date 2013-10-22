انتهاكات الحريات الاعلامية خلال شهر اكتوبر في فلسطين

غزة/سما/ واصل مركز الدوحة لحرية الاعلام توثيق الانتهاكات بحق الصحفيين في الاراضي الفلسطيينة كما في الأشهر الماضية التي تتنوع ما بين الاعتقال والاصابة والاعتداء والاحتجاز والاستدعاء من قبل السلطات الاسرائيلية والسلطات الفلسطينية .

فقد سجل المركز 9 انتهاكات من قبل السلطات الاسرائيلية خلال شهر اكتوبر/تشرين الأول 2013م , كان ابرزها اعتقال المدون رازي نابلسي واصدار الحكم بالاعتقال الاداري 6 أشهر بحق الصحفي محمد منى واصابة امجد شومان مصور تلفزيون وطن برصاصة مطاطية في الرأس, واحتجاز طاقم تلفزيون فلسطين ووطن والاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم الافراج عن الدفعة الثانية من الاسرى الفلسطينيين .

فيما سجل 5 انتهاكات من قبل السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية كان ابرزها اعتقال الصحفي علاء الريماوي ومصعب سعيد, في حين تعرض الصحفي احمد ديب للاعتداء من قبل الشرطة الفلسطينية في غزة.

الانتهاكات الاسرائيلية :

2/10/2013: منعت السلطات الاسرائيلية هيئة العمل الوطني والاهلي من اقامة مؤتمر صحفي في جامعة القدس في البلدة القديمة احتجاجا على استمرار المفاوضات في ظل الاستيطان والاعتداءات على المسجد الاقصى .

4/10/2013:اعتدت قوات الجيش الاسرائيلي على الصحفي علي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين, اثناء تغطيته لمسيرة بلعين الاسبوعية .

8/10/2013: اعتقلت الشرطة الاسرائيلية المدون الفلسطيني رازي نابلسي بعد مداهمة منزله في مدينة حيفا كما وصادرت حاسوبه وهاتفه الخلوي بتهمة التحريض على الإرهاب عبر موقعي فيس بوك وتويتر .

11/10/2013: احتجزت قوات الجيش الاسرائيلي الصحفي محمد فراج مصور وكالة وفا وطاقم تلفزيون فلسطين المصور ممد عناية والمراسل أنال الجدع والسائق أيمن الهرش خلال تغطيتهم لميرة كفر قدوم الاسبوعية .

22/10/2013: احتجزت قوات الجيش الاسرائيلي طاقم تلفزيون وطن الصحفي فارس المالكي وابراهيم حماد خلال عودتهم من مدينة نابلس الى رام الله .

22/10/2013: اصيب المصور امجد شومان مصور تلفزيون وطن برصاصة مطاطية بالرأس، أثناء تغطيته للمواجهات الدائرة بين المواطنين وجيش الاسرائيلي في قرية بلعين.

27/10/2013: احتجزت قوات الجيش الاسرائيلي الصحفي رائد بكر والمصور بلاب خماسية من شبكة معا في جنين خلال اعدادهم تقرير في بلدة يعبد قضاء جنين .

29/10/2013: اصدرت المحكمة العسكرية الاسرائيلي الحكم الاداري بحق الصحفي محمد منى مراسل وكالة القدس بالاعتقال الادراي 6 أشهر رافضة الاستئناف دون توجيه اي تهمة له .

30/10/2013: اعتدت قوات الجيش الاسرائيلي على الصحفيين برشهم بالمياه العادمة والقاء القنابل الصوتية خلال تغطيتهم الافراج عن الدفعة الثانية من الاسرى الفلسطينيين .

الانتهاكات الفلسطينية :

1/10/2013: تعرض الصحفي علي دراغمة من مدينة نابلس للتهديد عبر رسالة وجدها في مركبته كُتب عليها "أبو الدبابيس.. الصحافي علي دراغمة.. دير بالك" من قبل مجهولين.

4/10/2013: الاجهزة الامنية في الضفة الغربية تعتقل الصحفي علاء الريماوي مراسل وكالة الأناضول بعد مداهمة منزله .

10/10/2013: الأجهزة الامنية في الضفة الغربية تعتقل المصور مصعب سعيد من امام مبني بلدية البيرة بعد الانتهاء من ندوة نظمتها حملة من حقي أن أصلي في الأقصى, وصادرت الكاميرا الخاصة به .

29/10/2013: تعرض الصحفي معاذ مشعل مراسل وكالة الاناضول للتحقيق عبر اتصال هاتفي من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حول هوية الصحفي الذي كتب تقريرا حول التنسيق الأمني بين اسرائيل والسلطة .

30/10/2013: الأجهزة الأمنية في غزة تعتدي على الصحفي احمد ديب مراسل الوكالة الايطالية بالضرب بالبساطير خلال تغطيته لاحتفالات خروج الأسرى من السجون الاسرائيلية .

إن مركز الدوحة لحرية الإعلام اذ يؤكد على حرصه على توثيق كافة الانتهاكات والتعديات باشكالها ضد حرية الإعلام والصحفيين في فلسطين خصوصاً الانتهاكات المستمرة من السلطات الإسرائيلية يستنكر كافة الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية، ويعبر المركز عن قلقه الشديد ازاء استمرار وتصاعد انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي ،وما تشكله من خطورة على سلامة وحياة الصحفيين ما يستوجب من جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية الفلسطينية والدولية التحرك الفعلي والجاد لأجل وقف سياسة الاستهداف والملاحقة والتعديات ،ويطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال من أجل وقف انتهاكاته بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية في فلسطين، ويدعو للافراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، ويذكر المركز بضرورة احترام كافة المواثيق المتعلقة بحرية الإعلام واحترام وتطبيق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

مركز الدوحة لحرية الاعلام يسعى دائما لتعزيز الحق بالإعلام الحر والحق في الحصول على المعلومة بحرية في فلسطين ، ويؤكد حرصه على الدفاع عن حقوق الصحفيين ومساعيه الدائمة لتنمية وتطوير القدرات والاداء المهني والامكانيات لدى الصحفيين الفلسطينيين ، ويشدد المركز على مواصلة جهوده لدعم المؤسسات الصحفية والإعلامية الفلسطينية والإعلام الجديد من خلال مواصلة برامج التدريب والتطوير وتقديم المساعدات القانونية والمالية واللوجستية .علما أن المركز يتمتع بالاستقلالية وهو مؤسسة غير ربحية تعمل من أجل حرية وجودة الصحافة في فلسطين .