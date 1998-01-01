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خبر : وفد افريقي يلتقي الرئيس المصري المعزول في مكان احتجازه

الأربعاء 31 يوليو 2013 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد افريقي يلتقي الرئيس المصري المعزول في مكان احتجازه



القاهرة (رويترز) - قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية في وقت مبكر يوم الاربعاء إن وفدا من الاتحاد الافريقي يرأسه رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري التقي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المحتجز في مكان غير معروف.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عما دار في اللقاء الذي قالت انه استمر حوالي ساعة. واضافت ان بعض اعضاء الوفد سيعقدون مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق يوم الاربعاء بعد الاجتماع مع مسؤولين بجامعة الدول العربية لمناقشة أحدث التطورات في مصر.

ويأتي لقاء الوفد الافريقي بمرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد أن التقت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي ليل الاثنين بالرئيس المعزول في مكان احتجازه.

وتأتي زيارة الوفد الافريقي بعد ان قرر مجلس السلم والامن الافريقي تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الافريقي بعد ان اطاح الجيش بالرئيس المنتخب وعطل الدستور.

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