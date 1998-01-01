برقوق.. ودستور مسلوق..!!.. توفيق الحاج

قد يتعجب القارئ للوهلة الاولى ،ويتساءل : وما علاقة البرقوق بالدستور المسلوق..؟ !! لكن ما أن يعلم أني اقصد (السلطان المملوكي العثماني اليلبغاوي الظاهر برقوق بن انص يعني انس) الذي تولي بعد الطفر والفلس ..حكم مصر مرتين منذ عام 1382 في فترة قلاقل ،واضطرابات كما اليوم.. فجل على جاتوه على بقدونس..!! وله قلعة شماء تمجد اسمه (عز نصره)عندنا في خان يونس!! حينها يزول من رأسه العجب ، ويرفع العتب،ويهمس راضيا مرضيا: ربنا يستر على العرب..!! ما يدورالآن في عهد السلطان الاخواني العثماني البديعاوي الظاهر(مرسي بن حرس) من حرب المليونيات ..!! بما فيها من بث مباشر للردح والقدح ،والحرق والفضح هو..ومن الآخر..شيء مخجل ،ولا يليق بأم الدنيا مصر!! لا يليق أولا بالإخوان الذين يدعون أنهم الأقرب إلى الله خلقا ،وتقوى..!! ولا يليق ثانيا بالمعارضين الذين يدعون انهم على مصر أحرص ،وأهوى..!! من حقنا ان نعارض بدون حرق مقرات،وقذف شعارات !! ومن حقنا أن نوالي بدون تغول،وعربدة أمام الفضائيات!! شاهدت صورة في قمة التفاهم والتراحم بين متظاهرين ملتحين مغلولين ،ومعارض مهين بالملابس الداخلية.. وهاتك يا رفس ،و تلطيش..!! وصورة أخرى في قمة الود والاحترام لأحد المعارضين الجوالة يطعن بعصا مكنسة،وبغيظ شديد يافطة مقرمشتعل للحرية والعدالة..!! ومن أسوان للعريش..أظن بعد هيك محبة.. مفيش..!! الإخوان مشكورين تخلوا عن يوم الجمعة مؤقتا للمعارضين.. ،ورقصوا احتفالا ب(الشرعية والشريعة) ونصرة للرئاسة يوم السبت..!! قرار حكيم.. حقن دم..ومنع مذبحة أهلية!! لكن..ما جرى بعد ذلك من التظاهر الموالي،والرقص العجالي أمام المحكمة الدستورية لمنع القضاة من تأدية عملهم،هو بلطجة سافرة،وتصرف خيبان!!مع احترامي لعصام اللابس،وعصام العريان،وكل ملوخية الإخوان!! يوم الثلاثاء يشهد تواصلا لتظاهر الجموع ..باتجاه التحرير، و قصر الاتحادية رغم القنابل المسيلة للدموع..!! ويزوغ الزعيم..!! إلا أن مغاوير الحرية والعدالة. ينجحون الاربعاء في السيطرة على محيط القصر، وتخسر مصر5 قتلى و 400 جريحا ،ويا عالم .. ايش يصير من هان ليوم الاستفتاء على بندوق الدساتير..!! نفس سيناريو فيلم غزة 2007.. الله لا يعيده.. مع اختلاف في المناظر ،وأفيشات البطولة..!! الشعب صار شعبين ،والقضاء قضائين ، والإعلام أعلامين،وكل الأحبة اثنين اثنين. في وضع ملعون والدين..!! من المرات النادرة التي يعجبني فيها كاتب اخواني صرف مثل (فهمي هويدي) الذي اقر مشكورا بوجود تصرفات شاذة عند الموالين ، رغم انه عزاها إلى استفزازات بعض المعارضين..!! طيب يا عم ابو الفهم خليكوا أعقل.. يا حفظة كتاب الله.. يا مؤمنين ..!! لا انسى ..والفار يلعب في عبي..!! كيف وقف الخلق في التحرير قبل 170 يوما ينظرون الى الرئيس فاتحا صدره وهو يغني: كيف ابني قواعد المجد وحدي ..،ويقسم باسم الشعب كله ..!! ثم اذرع المسافة بين الهتاف له ،والهتاف ضده في وقت قياسي متسائلا.. لماذا..؟!! أنا أرى.. أن السلطان مرسي بعد ال مائة يوم الاولى فشل أو افشل –سيان- بسبب قرارات، وممارسات غير حكيمة في آن يكون رئيسا لكل المصريين..!! أما في المائة يوم الثانية.. ،فانه ،وبدعم المرشد ،وتحريض حواريه ،وبعد تحصين نفسه بقرارات دستورية باطلة ..!! استعدى عليه على الأقل نصف المصريين ،واستحق بجدارة كلمة (ارحل )..!! للحق ..،وبدون مبالغة، فان الرئيس في وضع تعيس..!! ووجد نفسه ،ومن معه في مأزق.. لن تنقذهم منه حتى غزوة الخندق..!! فالله دائما مع المحكوم لا الحاكم .،ومع المظلوم لا الظالم ..!! ويجب الا يستهين المعتصم بالمعتصمين الذين اتحدوا أمام فرعنته..!! فمن كان يصدق أن مبارك ،وبعد 30 عاما سيرحل..؟!! رغم الرقية الشرعية.. ،ورغم تغطيات الجزيرة التحريضية ، وفتاوى الشياطين التكفيرية !! لايزال صدى صوت المقهورين يتردد عاليا جواز (عتريس) من القرارات الدستورية ... باطل..!! مصري باله رايق .. اطلق على المغضوب عليه (مورسيليني) نسبة الى الفرعون الايطالي موسيليني..!! ربما نسي الرجل انه رئيس لمصر، وان عليه أن يخلع عباءة الجماعة..!! لكن ما فعله ،ويفعله.. هو التأكيد في كل موقف، أو قرار انه رئيس حصري بالأمر ، ويخلع عباءة مصر..!! أنا شخصيا لا اعرف من الدستور إلا دستور يا أسيادنا..!! وأصاب بالدوخة ،والإعياء عندما اسمع ،أو أشاهد خابورا دستوريا يتحدث .. ،فما بالك عندما يتناطح خابوران.. أحدهما موال معبأ ،والثاني معارض مليان..!! لكن بالعقل.. مرسي حصن نفسه ،والتأسيسية بشهرين إضافيين..لتجهز طبخة الدستور في 8 شهور..!! ثم فجأة وبعد نزول المعارضة لميدان التحرير أعلن أن الطبخة جاهزة.. ،وستعرض لاستفتاء التذوق في 15 الشهر الجاري..!! كيف .. ؟ هل شغل فرن غازب5عيون ..؟!! أي والله لو ان الدستور ذبيحة ..ما استوى..!! ماذا يعني ذلك..؟!! هناك استعجال ،ولهاث إخواني ،وسلفي لجمع الغنائم..!! بعد الغزوات المباركة لمجلسي الشعب والشورى ،ومشروع النهضة،وعزل العسكر ،ولحينة الاعلام،وتحريم الافلام ( معهم حق .. خايفين من الكفرة العلمانيين...،وفرصة قد لا تتكرر)..لكن اعتقد ان الطمع قد يضيع ما جمع .. !! لأن هذا الاستعجال ،والتشهي ،والتعدي ،وكل من ليس معي فهو ضدي!!سيجعل مصر كلها تندم على أيام الفلول في مواجهة أنياب المغول ..!! نفس المشهد تقريبا يتكرر في تونس عصر النهضة حيث بدأ الغنانشة بجشعهم يخسرون بسرعة ما كسبوه..!! أشاهد فيديو للشيخ وجدي غنيم رضي الله عنه، وهو يقول : عنادا في الكفار نوافق على الدستور.. !! وأشاهد فيديو ثان للشيخ خالد عبد الله محرر الفنانين..!! ،وهو يقول بالحرف عن المذيعة التي حملت كفنها: دي رقاصة..!!ونصيحة للمعارضين ..ما تستعجلوش على كفنكم عشان ..حتشيلوه قريب..!! وفيديو ثالث للشيخ عبدالله بدرالشهير ب((كم اعتلاكي؟)،وهو يهدد:اللي حيرمش للدكتورمرسي..حنخزق عينيه!! الله اكبر.. ايش هذا..؟!! معقول..؟!! بالذمة هذا كلام يصدرعن ناس عاقلين ..!! إذا كنت أنا هنا أرتجف من هذا الزمهرير ،فما بالك بالصعاليك ،والزنادقة الخارجين على الطاعة في ميدان التحرير..!! طيب اسمعوا اخر صيحة من الشيخ العدوي.(سلفي) يفتي ان الدستور كافر، ومن يصوت عليه فهو آثم..!! واسمعوا كمان أخر خبر : الإخوان حطوا المحكمة الدستورية في راسهم، فغزوا موقعها الالكتروني ، وحرروه باستبسال من الصهاينة الأنذال..،ورفعوا شعارهم ..!! بوركت الثورة ،وما النصر الا من عند الله..!! والسؤال... بعد كل هذا العك: إلى متى يستمر التناحر بين مليونيات معاوية ،ومليونيات علي..؟!! وكلنا أسف على هذا المشهد الغبي..!! سلام على المؤمنين.. سلام على الصابرين...ودم (جابر ) و(اسلام ) و(نجيب) في رقبة مولانا الذي حلف اليمين..!!..هو اللي شعللها،وهو اللي قادر يطفيها..!! ادعي اني اول من تنبأ بفوز مرسي بالرئاسة قبل الهنا بسنة في مقالي (مبروك يا سي مرسي)..!! واستطيع القول انه ربما ينجح مرسي بتسويق طبخة الدستورالمحمضة في استفتاء قيصري.. يشرف عليه العميان!! لكن استطيع أن أدعي من الآن.. أن ما جرى، ويجري ، قد يكون في أي انتخابات قادمة.. ،وبدون زعل ..بداية النهاية لتغريبة الاخوان..!! مذهلة: ليست أغنية محمد عبده ..!! وإنما الحقيقة التي يرويها الخبيرالعسكري الاستراتيجي إشراق محمد فتحي من آن طائرات ال ف16الاسرائيلية تصل بسهولة من النقب إلى بني سويف عبر أقصر ممر جوي ،ومنها إلى كل مصر تماما ،كما حدث في حرب 67، وما بعدها ..بعد إزالة حائط الصواريخ في عهد مبارك بمباركة الأمريكيين..!! يعني مصر يا مشايخ مكشوفة..!! كما أن طائرات ال ف 16 المصرية ..كانت خارج الخدمة الأمريكية منذ عام 1978 ،وليس لها قطع غيار..!! ولحد الهان : يا ريت نصحى من كابوس الليل ،والغربان..!! اللهم يا من أقسمت بالعصر.. ،و الفجر ،وليال عشر..، والشفع والوتر.. من اجلنا.. من أجل هدأة الأطفال،ورزق العيال ،وصلاح الحال.. ارفق بمصر ،ونجنا ،وأهلها من كل قهر..!!